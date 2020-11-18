المقري.. خنجر تركيا وقطر في ظهر الجزائر

معلومات وحقائق كثيرة تفضح حقيقة الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري وارتباطه بالأجندات الإرهابية لنظامي تركيا وقطر.
تنوعت مهامه، وتعددت ألقابه، فمن مدير مركز البصيرة للبحوث، إلى الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، وصولا إلى رئيس "حركة مجتمع السلم".
عبدالرزاق مقري، ابن ولاية المسيلة شرق الجزائر العاصمة، تلميذ محمد أحمد الراشد، أحد المنظرين لفكر الإخوان التكفيري، وكغيره من متزعمي الحركة الإرهابية، له خبرة في كسب الضعفاء والبسطاء، بخطابات رنانة، ودعاية فارغة لفكر التنظيم الهدام.
نرصد أبرز أنشطته ومهامه التخريبية في الفيديو.
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