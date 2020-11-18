شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مرشحا للأحزاب و12 للمستقلين فى جولة الإعادة بانتخابات النواب بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدا انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر وبالداخل، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل. وتجرى الإعادة فى سوهاج بين 28 مرشحا فى جميع دوائر المحافظة وعددها 8 دوائر انتخابية، ويبلغ عدد المرشحين المنتمين لأحزاب نحو 16 منهم 11 لمستقبل وطن و2 للشعب الجمورى، ومرشح واحد لكل من مصر الحديثة والمؤتمر وحماة وطن فيما بلغ عدد المرشحين المستقلين نحو 12 مرشحا.

ففى دائرة سوهاج تجرى الإعادة على مقعدى الدائرة بين 4 مرشحين، وهم "حاتم مبارك"، مستقل، و"محمد فقير محمد، "مستقبل وطن"، و"حازم حمادى"، مرشح حزب "مصر الحديثة"، و"أحمد إبراهيم عطية على مرشح مستقل".

وفى دائرة أخميم تجرى الإعادة على مقعدى الدائرة بين "زكريا حسان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"أحمد محمود جاد الرب العمدة"، مستقل، و"عفيفي حافظ صبرة الشريف"، مستقل، و"محمد لبيب"، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وفي دائرة المراغة، تجرى الإعادة بين المرشحين "أحمد أبو الدهب علام"، مرشح حزب "المؤتمر"، ورفعت شكيب خفاجي، "مستقل".

وفي دائرة طهطا، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين "مصطفى سالم"، حزب "مستقبل وطن"، و"إبراهيم أبو دوح"، حزب "مستقبل وطن"، و"صلاح شوقي عقيل"، حزب "مستقبل وطن و"إيهاب محمد عبد العزيز"، حزب "مستقبل وطن"، و"نشأت فؤاد عباس"، حزب "الشعب الجمهوري"، و"مصطفى حسين عبد الرحيم "، مستقل".

وفي الدائرة جرجا، تجرى الإعادة على مقعدين بين "ياسر نصر الهوارى"، حزب "الشعب الجمهورى"، و"خليفة رضوان"، حزب "مستقبل وطن"، و"عبد المنعم محمد أبو الفتوح"، مستقل، و"إسماعيل محمد مؤمن "، مستقل.

وفى الدائرة المنشاة، تجرى الاعادة بين كل من عاطف عثمان"، مستقل، و"إسماعيل مظهر أبو كريشة"، مستقل".

بينما فى دائرة البلينا تجرى الإعادة بين نور الدين أسعد أبوستيت"، حزب "مستقبل وطن ومحمود حمدي أبو الخير"، مرشح حزب "مستقبل وطن ، و"حمدى شاهين"، مستقل، و"يوسف حسن يوسف أبو حمودى"، مستقل.

وفى دائرة دار السلام، تجرى الإعادة بين المرشحين "أحمد عبد السلام قورة"، من حزب "حماة الوطن"، و"جابر أحمد عبد العال الطويقي"، مرشح حزب "مستقبل وطن".