تركيا تفرض إجراءات جديدة لمكافحة كورونا اعتباراً من يوم الجمعة

18 نوفمبر,2020

قال بيان لوزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء إن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني وتشمل الحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي وفرض إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

وذكر البيان أنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق ومصففي الشعر بالعمل من الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، بينما ستفتح المطاعم والمقاهي فقط لبيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.

وبموجب القيود الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة، سيتم إغلاق دور السينما حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت تركيا أمس 3819 إصابة جديدة و103 وفيات بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 11704.

وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا لن يعطل سلاسل التوريد والإنتاج.

أنقرة: المجلة