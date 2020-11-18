ميشيغان تعلن مصادقة دوائرها على فرز التصويت لكن ترامب يصر على فوزه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت ولاية ميشيغان الأمريكية أن كل دوائرها صادقت على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، بينما يصر الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على فوزه في الولاية.

وقالت سكرتيرة ميشيغان، جوسيلين بينسون، عبر "تويتر" اليوم الأربعاء إن جميع المقاطعات الـ83 للولاية صدقت على إحصائها للأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر.

وأضافت أن المسؤولين بالولاية سيجتمعون يوم 23 نوفمبر للتصديق نهائيا على النتائج في جلسة ستكون مفتوحة.

لكن ترامب واصل اليوم رفضه الاعتراف بنتائج فرز الأصوات، وقال عبر "تويتر": "ولاية ميشيغان العظيمة التي تفوق فيها عدد الأصوات على حصيلة المصوتين لا يمكنها المصادقة على الاقتراع. الديمقراطيون خدعوا مرات كثيرة وتم فضحهم. أنه فوز للجمهوريين!".

كما صرح الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "في مدينة ديترويت عدد الأشخاص أكبر بكثير من عدد الأشخاص (المصوتين). لا يمكن القيام بأي شيء لمعالجة هذا الاحتيال العملاق. لقد فزت في ميشيغان!".

وتعتبر ميشيغان من الولايات الأمريكية المتأرجحة في انتخابات الرئاسة، ويعطي الفوز فيها 16 من أصوات المندوبين في المجمع الرئاسي.

وكانت الولاية ساحة معركة انتخابية شرسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، الذي حصل في الولاية، حسب المعطيات المتوفرة حاليا، 50.6% مقابل 47.9% لدى منافسه الديمقراطي.

وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.