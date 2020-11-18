تعقد العصبة الاحترافية لكرة القدم، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا للحسم في مجموعة من المواضيع المتعلقة بمنافسات البطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني.

وكشف مصدر جيد الاطلاع من داخل العصبة، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الاجتماع سيناقش موضوع تحديد تاريخ انطلاق منافسات النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية.

وشدد المصدر ذاته علی كون الاجتماع سيخصص، كذلك، لمناقشة مقترح الغاء نزول الأندية من القسمين الأول والثاني بهدف أن تلعب منافسات الموسم المقبل بـ 18 فريقا، مبرزا في السياق ذاته أنه لا شيء حسم بعد.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع للعصبة الاحترافية للحسم في موعد انطلاق البطولة ومناقشة مقترح اعتماد 18 فريقا في البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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