التوزيع الجغرافي للإصابات الـ5391 بكورونا.. نصفها في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5391 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1706 حالة، من بينها 1227 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 948 حالة جديدة، منها 343 حالة بالقنيطرة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 656 حالة، منها 283 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال، سجلت 486 حالة، منها 214 حالة بطنجة.

وبجهة الشرق، سجلت 462 حالة، منها 141 حالة بوجدة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 356 حالة، منها 220 بمراكش.

وسجلت بجهة كلميم واد نون 200 حالة، منها 128 حالة بكلميم.

وبجهة درعة تافلالات سجلت 155، ثم 133 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، ثم 131 حالة بالعيون الساقية الحمراء، ثم 129 بجهة فاس مكناس، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 29 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5757 حالة شفاء، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 306995 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 845.4 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14.8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 253351 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,6 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.