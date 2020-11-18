حزن شديد في صفوف الصيادلة..عدد الوفيات اقترب من 25 بسبب كورونا

توفيت، صيدلية، في مدينة سيدي قاسم، قبل أيام قليلة ماضية، جراء مضاعفات فيروس “كوفيد-19″. ونعى، عدد من زملائها على وسائط التواصل الإجتماعي، زميلتهم، واصفين إياها ب”شهيدة الواجب”.

ولفظ صيدلي آخر، أنفاسه الأخيرة، بإحدى المصحات الخاصة، بالبيضاء، جراء مضاعفات كورونا، بداية شهر نونبر الجاري.

وفي هذا السياق، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديثه مع “اليوم24″، إن عدد الوفيات في صفوف الصيادلة في المغرب، بلغ ما يقارب 25 وفاة، منذ 2مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويشار إلى أن عدد الوفيات ارتفع جراء مضاعفات فيروس “كوفيد-19″ إلى 4932 حالة، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.