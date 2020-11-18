شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في أحد المستشفيات الرئيسية لعلاج كورونا في موسكو والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيون روسية اليوم الأربعاء تصاعد الدخان من مستشفى كوموناركا، أحد المراكز الرئيسية في موسكو لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرن قناة إن.تي.في التلفزيونية أن النيران اندلعت في أحد المجمعات الطبية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ قوله إنه على علم بالواقعة ويحقق في الأمر لكن ليس لديه معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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