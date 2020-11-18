شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين قلق من ارتفاع وفيات كورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن أسفه لارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ، حيث أعلنت خدمة مراقبة اتحادية عن ارتفاع قياسي بلغ 456 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع كبار المسؤولين: "للأسف ، عدد المضاعفات الخطيرة آخذ في الازدياد. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الوفيات آخذ في الازدياد". سجلت روسيا خامس أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم ، مع ما يقرب من مليوني حالة إجمالاً ، وسط زيادة عدد الحالات الجديدة في الأشهر الأخيرة. واعلن بوتين عن جملة من الاجراءات للتصدي لذلك.