شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ضرورة استعادة الأمل في "حل الدولتين" والان نبدء بالتفاصيل

شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على مسؤولية القادة الفلسطينيين والإسرائيليين لاستكشاف كل الفرص الكفيلة باستعادة الأمل في تحقيق حل الدولتين، وضرورة أن يساعدهم المجتمع الدولي لحل الصراع بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وأكد ملادينوف -في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من القدس- حتمية بناء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والشركاء العرب الرئيسيين والقادة الإسرائيليين والفلسطينيين على التطورات الأخيرة في المنطقة وأن يستأنفوا الانخراط -بشكل ملحّ- بشأن العودة إلى مسار المفاوضات ذات المغزى.

وأطلع ملادينوف مجلس الأمن على "تطور مقلق" حدث في الثالث من نوفمبر، حيث نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم، وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك منازل في قرية بدوية في المنطقة جيم بالضفة الغربية، مما أسفر عن تشريد 73 شخصاً منهم 41 طفلاً.