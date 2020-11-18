شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب مؤسسة مرتبطة بخامنئي والان نبدء بالتفاصيل

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء مزيدا من العقوبات المتصلة بإيران واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وذكر الموقع أن العقوبات استهدفت "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات الإيراني وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين.