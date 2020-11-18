شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. القبض على رجل مشتبه في صلته بتفجيرات منذ 46 عاما والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل على صلة بمقتل 21 شخصا في تفجيرات استهدفت حانتين في عام 1974 في مدينة برمنجهام بوسط إنجلترا.

وقالت الشرطة في وست ميدلانز إن شرطة مكافحة الإرهاب اقتادت الرجل 65/ عاما/ من منزله في بلفاست بأيرلندا الشمالية اليوم الأربعاء، تمهيدا لاستجوابه.

لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 220 آخرين بعد انفجارات وقعت في حانتي "ملبرن بوش" و"تافرن إن ذا تاون" في 21 تشرين ثان/نوفمبر 1974 .

ووقعت التفجيرات خلال فترة الاضطرابات الجارية فى ظل صراع استمر 30 عاما بين السكان في أيرلندا الشمالية حيث كان يرغب البعض في أن يصنفوا على أنهم مواطنون بريطانيون، وآخرون يريدون أن يكونوا مواطنين أيرلنديين.