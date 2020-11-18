محكمة جزائرية تقبل طعن شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين

الجزائر ـ د ب أ: أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالجزائر قرارا بقبول الطعن بالنقض في القضية المتابع فيها شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والقائدين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين الشهير بـ”الجنرال توفيق” وعثمان طرطاق الملقب بـ ” بشير”. وقررت المحكمة إحالة القضية إلى المجلس العسكري في البليدة، بتشكيلة قضائية جديدة.

وكان مجلس الاستئناف العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، أصدر حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق كل من شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين، وخليفته في نفس المنصب الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق. وقرر المجلس العسكري تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.

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