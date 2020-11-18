ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني

واشنطن ـ د ب أ: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية. وقال ترامب عبر حسابه على تويتر:”التصريحات الأخيرة من جانب كريس كريبس حول أمن انتخابات 2020 تفتقد كثيرا للدقة”. وقال: “كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق ،بما في ذلك تصويت الموتى ، وعدم السماح لمراقبي الانتخابات بالدخول إلى مواقع الاقتراع ، وخلل في آلات التصويت التي غيرت الأصوات من ترامب إلى بايدن ، والتصويت المتأخر ، وغير ذلك الكثير”. وتابع: “لذلك تم إنهاء عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بأثر فوري”.

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