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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف أسامة النجيفي.. الأضعف في العراق (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديوجراف بأن تحالف رجل الإخوان أسامة النجيفي ظهر كأضعف التحالفات بالعراق ووضع في البند الأضعف بين التحالفات والأحزاب العراقية.
وأوضح الفيديوجراف بأن التكتل لم يضم أعداد كبيرة من الأحزاب العراقية فإرتدى ثوب الضعف، و لم يتمكن "النجيفي" من ضم أحزاب قوية لتحالفه بسبب علاقته بتركيا وإيران ، ولكن السياسيون العراقيون قالوا عن تحالف أسامة النجيفي بأنه فشل في احياء تجمع “الهولوكوست” الجديد.
وأكدوا أن اسامة النجيفي و من معه من المفلسين فشلوا في احياء مشروعه، و رفض القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه.
وأشار الفيدوجرف بأن أسامة النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق كما أن تحالف أسامة النجيفي هو الحلقة الأضعف في التحالفات ولا يمتلك اي قرار في السلطة.. هكذا تدهور حال التحالف.. فهل يستمر في مخططاته؟
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