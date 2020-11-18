شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية ضد عشرات الأشخاص والكيانات الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم (الأربعاء)، مزيداً من العقوبات المتصلة بإيران واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من واشنطن لزيادة الضغط على طهران.
وذكر الموقع أن العقوبات استهدفت «مؤسسة مستضعفان» التي يسيطر عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات الإيراني، وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أمريكية ضد عشرات الأشخاص والكيانات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.