شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية ضد عشرات الأشخاص والكيانات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم (الأربعاء)، مزيداً من العقوبات المتصلة بإيران واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وذكر الموقع أن العقوبات استهدفت «مؤسسة مستضعفان» التي يسيطر عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات الإيراني، وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين.