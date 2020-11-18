شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مستشفى روسي يعالج حالات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) أظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيون روسية، الأربعاء، تصاعد الدخان من مستشفى كوموناركا، أحد المراكز الرئيسية في موسكو لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت قناة إن.تي.في التلفزيونية أن النيران اندلعت في أحد المجمعات الطبية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ قوله، إنه على علم بالواقعة ويحقق في الأمر، لكن ليس لديه معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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