شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض مزيداً من العقوبات على إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، مزيداً من العقوبات المتصلة بإيران، وأعلنت عبر موقعها، بحسب رويترز، أن العقوبات تستهدف عشرات الأشخاص والكيانات.

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