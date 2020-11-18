شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذر من سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إن سحب القوات السابق لأوانه من أفغانستان قد يعقد محادثات السلام بين حكومة كابول وحركة طالبان. وكان ماس يعلق على خطط أمريكية لسحب 2000 من قواتها من أفغانستان. وقال ماس: «يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرض ما توصلنا إليه حتى الآن للخطر باتخاذ أي إجراءات متسرعة».

وتابع أن الحكومة الألمانية على اتصال مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي وتدرس عواقب سحب القوات الأمريكية على نحو 1200 جندي ألماني منشورين في أفغانستان في إطار بعثة الحلف الأكبر حجماً. وأضاف: «يقلقنا بشكل خاص كيف سيؤثر الإعلان الأمريكي في محادثات السلام الأفغانية». وتابع أن المفاوضات معقدة بالفعل بما يكفي وبعيدة كل البعد عن الاستكمال. ومضى يقول: «في مثل هذا الوضع يتعين علينا ألا نضع المزيد من العراقيل التي سيأتي بها بالتأكيد سحب القوات السابق لأوانه».

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تحذر من سحب القوات الأمريكية من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.