شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للتوعية بداء السكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد:”الخليج 365” بالتعاون بين دائرة الخدمات الاجتماعية ونادي الذيد، جرى تنفيذ فعالية توعوية أقيمت عبر التواصل المرئي للتوعية بعوارض داء السكري وتجنبه، من خلال الحفاظ على ممارسة الرياضة والوقاية منه بشكل فاعل.

أقيمت المحاضرة بعنوان حول داء السكري وكيفية الوقاية منه، قدمتها الدكتورة جنان عبد الصمد حميد، طبيب عائلة من دائرة الخدمات الاجتماعية، وجاءت ضمن مبادرات لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية وبالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة.

وتطرقت المحاضرة من خلال محاورها العديدة والتي أقيمت عبر تطبيق زووم تزامناً مع اليوم العالمي لداء السكري إلى بيان أعراض هذا الداء والخطورة منه، بجانب أهمية التوازن في الغذاء ودور الرياضة في مكافحة الأمراض، وخصوصاً داء السكري، موضحة أنه ليس من الصعب ضبط مستوى السكر في الدم في حال المتابعة والملاحظة الدقيقة واتباع الإجراءات الوقائية وإجراء الفحص الدوري.

وطالبت المحاضرة اللاعبين والكوادر الرياضية وأفراد المجتمع بضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية السيئة لا سيما المشروبات الغازية والطاقة. وضرورة العشاء المبكر.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي دور النادي في نشر الوعي المجتمعي، فيما أعرب خليفه مبارك بن دلموك، عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بالأنشطة المجتمعية عن شكره لدائرة الخدمات الاجتماعية، فرع الذيد، على تعاونهم في تنظيم المحاضرة.

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