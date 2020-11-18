شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تناقش سلبيات وإيجابيات انطلاقة الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



نظمت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً فنياً مع الأندية المحترفة؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وممثلي الأندية المحترفة.

ويأتي الاجتماع كمبادرة أطلقتها الرابطة؛ بهدف التواصل المستمر مع الأندية، واستغلال فترة التوقف للمباريات الدولية للمنتخب الوطني؛ للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بمباريات الدوري في الجولات الخمس الأولى، وطرح كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم ومعايير إقامة المباريات وكل ما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع جائحة كورونا، والذي تم تعميمه قبل انطلاق الموسم، للنقاش ورصد كافة الإيجابيات والسلبيات، إضافة إلى مخرجات المباريات الخاصة بالدوري في الجولات الماضية؛ من حيث الجوانب الفنية وزمن اللعب الفعلي، فضلاً عن الجوانب التنظيمية والإدارية وغيرها.

افتتح رئيس اللجنة الفنية الاجتماع بكلمة ترحيبية، وأشاد بالدور الفعال للأندية المحترفة وفريق عمل الرابطة واتحاد الكرة الذي أسهم في إنجاح المسابقات على الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها العالم بأسره، وأكد حسن طالب حرص رابطة المحترفين على التواصل المستمر مع الأندية والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

ومن جانبه، استعرض طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات تقريراً عن مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، والمبادرات التي تم تنفيذها منذ انطلاق الموسم، وكل ما يتعلق بها، وإيجابيات التطبيق على الأرض إضافة إلى الملاحظات التي يمكن طرحها للتطوير في الفترة المقبلة، كما شهد الاجتماع مناقشات مثمرة مع الأندية، تم خلالها طرح التحديات والمقترحات التطويرية، والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بشكل أكثر كثافة وتركيز، لاسيما ما يتعلق ببعض الملاحظات الخاصة بالإجراءات الاحترازية وآلية التعامل معها، فضلاً عن التركيز على جانب التطوير الفني وزيادة زمن اللعب في المباريات بعد تقديم عرض تفصيلي عن هذا الجانب.

تفاعل الأندية.

على الجانب الآخر، أبدت بعض الأندية المشاركة في ورشة العمل تفاعلاً كبيراً مع ما تم طرحه للنقاش بين الحضور، وشكر بدر أحمد عضو شركة نادي الشارقة لكرة القدم رابطة المحترفين الإماراتية على مبادرتها بالالتقاء بمسؤولي الأندية باعتبارهم شركاء أصليين في إنجاح الموسم، وأصحاب مصلحة في إظهار منافسات الرابطة في أبهى صورة وأفضل تنظيم.

وقال حسن إبراهيم التميمي ممثل نادي الظفرة: إن «الظفرة قدم بعض المقترحات الخاصة بالإجراءات ما قبل المباريات والتي تطابقت مع رأي كثير من الأندية».

فيما أشاد صلاح جلال، مدير الفريق الأول لكرة القدم وفريق تحت 21 سنة بنادي النصر بما دار من نقاش خلال ورشة العمل، مؤكداً أن تقييم ما تم خلال الجولات السابقة من بطولة دوري الخليج العربي والوقوف على الإيجابيات وتوضيح السلبيات هو أمر صحي ويصب في المصلحة العامة للجميع حتى يظل دوري الخليج العربي مثالاً يحتذى.