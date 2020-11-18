شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يطلق اسماً تجارياً على ملعبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبح النصر السعودي، أول ناد في السعودية يطلق اسماً تجارياً على الملعب الذي سيلعب عليه بعدما أطلق اسم (مرسول بارك) على ملعب جامعة الملك سعود الذي نجح النصر باستئجاره لمدة 10 سنوات خلفاً لغريمه الهلال الذي لعب عليه منذ 2017 وكان يسميه جمهوره محيط الرعب.

وكشف صفوان السويكت رئيس النادي، عن أن النصر، سيبدأ اللعب على ملعبه الجديد بدءاً من الجولة الدورية العاشرة التي يستضيف النصر فيها فريق ضمك.

وأكد السويكت، أن ناديه لم يدفع مقابل بيع حقوق الاسم شيئاً، لكنه سيكسب الكثير من المال في نهاية المطاف.

في الإطار نفسه لم يعلن شركاء المشروع عن التفاصيل الدقيقة مكتفين بالتوضيح أن ساحة الملعب التي سميت (ساحة النصر) تستهدف المجتمع عبر توفير متطلبات الترفيه بجانب الاستمتاع بأيام المباريات سواء في الملعب أو من خلال منطقة المشجعين التي تتسع لإلفي مشجع.

وظهرت الملاعب عالمياً بأسماء تجارية منذ سنوات؛ حيث تشكل الأسماء التجارية 80% من ملاعب أمريكا و30% من ملاعب أوروبا، ومن أشهر تلك الأسماء ملعب الإمارات لنادي الأرسنال والاتحاد لمانشستر سيتي، وكذلك تحول ملعب يوفنتوس إلى اسم أليانز ستاديوم وهي شركة ألمانية في مجال التأمين وملعب بايرن ميونخ اليانز مارينا، وكل تلك التحولات هي إشارات لانتهاء مرحلة أسماء الرموز التي كانت تطلق على الملاعب وإحلال العلامات التجارية بدلاً عنها لزيادة إيرادات الأندية