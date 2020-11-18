شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: العين مطالب بالتغلب على ظروفه الصعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

أكد البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين، أن مشاركة المهاجم لابا كودوجو في مباراة، الجمعة، أمام الوصل في دوري الخليج العربي واردة، وتتوقف على حالته، كاشفاً أن «الزعيم» يعاني غيابات عدة، إلا أنه سيعمل رغم الظروف الصعبة على إيجاد افضل الحلول والدفع بالتشكيلة المناسبة.

وقال بيدرو: يتوجب علينا أن ندخل أجواء المباراة بقوة وتركيز عالٍ، لتحقيق هدفنا المتمثل في إحراز الأهداف والمحافظة على شباكنا نظيفة، من أجل حصد النقاط الثلاث، مع إظهار الاحترام للمنافس، وأن نلعب وفقاً لخططنا وتحضيراتنا مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي ترجح كفتنا، وندرك جيداً أن منافسنا جيد، ولديه نزعة هجومية، ويمتلك عناصر في خط المقدمة تتمتع بالمهارة عالية. وحول الغيابات في خط الظهر بسبب عدم مشاركة الياباني شيوتاني، والمقيم إيريك، وربما محمد شاكر، قال: يبدو أن خط دفاعنا أصيب بسوء الطالع، ولكن علينا أن نوجد الحلول، فقد حصل شيوتاني على البطاقة الصفراء الثالثة، وإيريك على البطاقة الحمراء المباشرة، ولن يلعبا المباراة، ويغيب أيضاً إسماعيل أحمد، ومحمد أحمد، بداعي الإصابة، وسنقف على مدى جاهزية محمد شاكر، ولكن ثقتي عالية باللاعبين الشباب، وأعتقد أننا إذا ما عملنا كفريق واحد ستكون الأمور أفضل.