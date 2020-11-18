شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات الإمارات تبرم 15 عقداً وتجدد 45 بالإمارات الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مواصلات الإمارات عن نجاحها في إبرام 15 عقداً جديداً، وتجديد 45 عقداً في إطار مختلف خدمات النقل والتأجير والخدمات اللوجستية التي تقدمها للإمارات الشمالية، وذلك منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الربع الثالث منه.

وتفصيلاً، أوضح خليفة الخالدي رئيس المبيعات في المنطقة الشمالية، أن الربع الثالث شهد استمرار النمو والتوسع في أعمال الشركة في تلك الإمارات، حيث تمكنت خلال الربع الثالث وحده من إبرام عقدين جديدين، علاوةً على تجديد 14 عقداً في مجال خدمات النقل والتأجير والخدمات اللوجستية التي تقدمها.

ولفت الخالدي إلى النمو المطرد بأعمال الشركة في مجال خدمات النقل التجاري لاسيما نقل العمال والموظفين، حيث بلغ عدد العقود السارية في هذا الجانب 12 عقداً، منها 8 عقود جديدة تم إبرامها خلال العام الحالي 2020، مبيناً أن عدد المركبات المخصصة لتنفيذ تلك العقود يبلغ 30 مركبة، فيما يبلغ عدد المتعاملين المستفيدين من خدمات الشركة في مجال نقل العمال والموظفين 11 متعاملاً.

وأكد الخالدي أن النتائج المحققة جاءت على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية الناجمة عن انتشار «كوفيد-19»، والتي أربكت أسواق خدمات النقل والتأجير بشكل واسع، لافتاً إلى أن الخبرات التراكمية والإمكانات الواسعة التي تتمتع بها مواصلات الإمارات قد أسهمت على نحو واضح في مواصلة نمو أعمالها، علاوةً على رصيد الثقة الذي تحظى به لدى عموم المتعاملين والمجتمع، كما أدت الاستجابة السريعة للشركة لمتطلبات الظروف الراهنة، وسرعة اتخاذها لجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية على متن مركباتها إلى تعزيز مواقعها الريادية.