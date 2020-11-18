عاجل| آبي أحمد يعتقل 76 جنرالًا من كبار ضباط الجيش الأثيوبي بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت الوكالة الإثيوبية الرسمية، عن صدور أمر توقيف بحق 76 جنرالًا وكبار ضباط الجيش وصغار الضباط في إثيوبيا الذين ارتكبوا الخيانة العظمى ولهم علاقة بقومية التيجراي.

وقالت مفوضية الشرطة الاتحادية، إنه صدر أمر من المحكمة في 3 نوفمبر، لمطاردة قادة المجلس العسكري تيجراي، الذين كانوا يخططون لقلب نظام الحكم ومهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع في منطقة تيجراي، وتقديمهم للعدالة.

وقالت مفوضية الشرطة الاتحادية، في بيان، إنها أصدرت مذكرات توقيف بحق عناصر من قوات الدفاع وكبار ضباط الجيش ومرؤوسيهم، وكذلك ضباط شرطة، بتهمة التآمر لارتكاب خيانة أثناء اجتماعهم بأفراد من الجبهة، موضحة أن الجهود جارية لمحاكمة المشتبه بهم الآخرين المتورطين في مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد وتقديمهم للعدالة.

وأصدرت الشرطة الفيدرالية مذكرة لمحاكمة الجنرالات المتقاعدين وكبار الضباط العسكريين ومرؤوسي القوات المسلحة، وكذلك لمحاكمة أعضاء مشتبه بهم في مؤامرة المجلس العسكري، والمتقاعدين من القوات المسلحة وكبار ضباط الجيش وضباط الصف المطلوبين للمحكمة بتهمة تعريض البلاد للخطر والمشاركة في جرائم ضد الدستور والنظام الدستوري.