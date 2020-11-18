أمريكا تتهم إيران بـ "الابتزاز" بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ):

قال دبلوماسي أمريكي بارز اليوم الأربعاء إن إطلاق إيران لمعدات تخصيب اليورانيوم من الجيل التالي الأسبوع الماضي يصل إلى حد الابتزاز.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق إن هناك فرصة واقعية لإصلاح الاتفاق النووي المتعثر لعام 2015 في ظل الرئاسة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن.

ومع ذلك، جاءت رسالته التصالحية بينما كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث الأنباء التي تفيد بأن إيران بدأت تشغيل ما يقرب من 200 جهاز طرد مركزي متطور يمكنها تخصيب اليورانيوم بسرعات أعلى في موقع سري في نطنز.

وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للصحفيين بأن هذه الخطوة "تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى اتفاق إيران عام 2015 مع القوى الكبرى.

قالت جاكي وولكوت، مبعوثة واشنطن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "تصرفات إيران هي محاولات واضحة للابتزاز". وأضافت: "لقد أوضحنا أنهم لن يحلوا المأزق الحالي ولن يجلبوا تخفيفا للعقوبات عن إيران".