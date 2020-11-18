8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن

سجلت السلطات الصحية الأردنية ،اليوم الأربعاء، 7933 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي.

كما سجلت وزارة الصحة 60 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163926 والوفيات إلى 1969.

ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يتلقون العلاج

في المستشفيات حاليا 2134، منهم 473 يعالجون في وحدات العناية المركزة.

في المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4629 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 94896.

وحذر مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية،

وائل الهياجنة، يوم الثلاثاء، من ارتفاع محتمل بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بشكل إضافي خلال الأيام المقبلة.

وقال الهياجنة، إن هنالك إمكانية للارتفاع في حالات الإصابة لغاية 14 يوما، عقب انتهاء عملية الانتخاب، والتجمعات الكبيرة

التي شهدتها تلك الفترة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن مشهد الارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس سيكون لعدة أيام قد تستمر لسبعة أيام من اليوم.