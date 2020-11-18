الرئيس الروسي يأمر بإجراءات فورية للحد من تفشي كورونا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن قلقه من الوضع الوبائي بروسيا وخاصة ارتفاع عدد الوفيات، وأمر السلطات المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية للحد من تفشي كورونا.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، إن "عدد الإصابات الجديدة التي يتم الكشف عنها في تزايد، ويمكننا رؤية ذلك بالأرقام. وللأسف، فإن عدد المضاعفات الخطيرة آخذ في الازدياد. والأكثر

إثارة للقلق هو أن معدل الوفيات في ارتفاع".

وللحد من تفشي الوباء وتأثيراته، أصدر الرئيس الروسي جملة من التعليمات، وأمر بالبدء في تطبيقها فورا.

وأهم هذه الإجراءات الاستجابة بشكل فوري لأي تطور في الوضع الوبائي، وتصحيح أي خلل في التعامل مع هذا الوضع.

وأكد على ضرورة تحليل الوضع الوبائي ومراقبة الوضع الصحي

للمصابين بفيروس كورونا والذين يتلقون العلاج في منازلهم.

كما شدد على أن الأمر لا يقتصر على إنتاج وشراء أدوية للعلاج من مرض "كوفيد-19"، بل وكيفية تقديمها ايضا إلى المحتاجين.

وأمر بزيادة أجور طلاب المؤسسات الطبية، الذين يقدمون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء مليون و991998، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34387 حالة.

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا حملات تطعيم واسعة قبل نهاية العام الجاري.