ألمانيا: احتجاجات فى برلين على تشديد قوانين مكافحة كورونا

نظم آلاف المحتجين بالعاصمة الألمانية برلين احتجاجًا على آخر مساعى حكومة بلادهم لفرض قيود مكافحة فيروس (كورونا) اليوم الأربعاء؛ إذ إن الهيئة التشريعية تناقش قوانين أكثر صعوبة.

ورصدت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" المحتجين يحتشدون بوسط العاصمة برلين، يقرعون الأوانى ويطلقون الصفارات، للإعراب عن اجتجاجاتهم.

فيما دعت الشرطة المحتجين لمغادرة المكان

وحاولت اقناعهم بالتفرق، غير أن ذلك قوبل بصيحات استهجان، مع الرغبة فى الوصول إلى المنطقة المطوقة حول البرلمان؛ إذ يتم مناقشة إضافات جديدة لقانون مكافحة العدوى.

واصطف ضباط شرطة مكافحة الشغب بهدف وقف المحتجين من الاقتراب أكثر من اللازم من

مبنى البرلمان، ساعين إلى تجنب المشاهد التى رُصت فى وقت سابق خلال شهر أغسطس الماضى عندما وصل احتجاج مماثل للمبنى آنذاك.

وأعقب الوضع الأخير مواجهة متوترة، وسط ختافات المحتجين "نحن الشعب"، كما بدأ بعضهم ترديد النشيط الوطنى للبلاد.

كانت ألمانيا قد سجلت اليوم نحو 17 ألفًا و561 حالة إصابة جديدة (بكوفيد-19)، ما يرفع العدد الإجمالى للذين أصيبوا بالفيروس فى البلاد إلى 833 ألفًا و307 حالة.