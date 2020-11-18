13 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 480 وفاة و13.421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل إيران 13.352 إصابة و482 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية. 13.352 إصابة و482 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، الإثنين الماضي، إن إيران سجلت 13053 إصابة و486 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية. إيران سجلت 13053 إصابة و486 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الحكومة إنها ستفرض قيودًا أكثر صرامة للحد من تفشي الجائحة في الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط.

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