باكستان: مصرع وإصابة 28 شخصًا على الأقل إثر انهيار سقف منزل

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بجروح بإقليم "خيبر بختونخوا" شمالي باكستان من جراء انهيار سقف بيت من الطين خلال

حفل زفاف.

وأكد طبيب بمستشفى بالمقاطعة باراتشينار التي وقع بها الحادث - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء،

أنهم تلقوا ثماني جثامين، فيما يتلقى ما لا يقل عن 20 آخرين في الوقت الحالي العلاج اللازم من إصاباتهم إثر الحادث، وأن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال ممن كانوا داخل البيت خلال احتفالات الزفاف.