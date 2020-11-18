سيف اليزيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 354208 حالات.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 411 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 341515 حالة.

فيما رصدت المصالح الصحية 18 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5710 حالات.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 290 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.