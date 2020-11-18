سيف اليزيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان الذي استهدف طاقماً طبياً من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية.

وأكدت استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد بيان، أصدرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية، فضلاً عما يمثله من إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في اليمن.

وثمنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين الاعتداء على طاقم طبي تابع لـ«الهلال الأحمر» الإماراتي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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