كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:19 مساءً - منذ 12 دقيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “سلاح الجو الإسرائيلي ضرب فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وضرب أيضا أهدافا تابعة للجيش السوري”. وأضاف نتنياهو في تغريدة نشرها في “تويتر” أن إسرائيل لن تسمح بتموضع عسكري إيراني في سوريا، ولن تسمح بأي محاولة للاعتداء على إسرائيل من الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذه سياسته الواضحة التي يقودها منذ سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: لن نسمح بتموضع عسكري إيراني في سوريا ومن يحاول الاعتداء علينا سيدفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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