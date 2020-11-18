طائرات 737 ماكس من بوينغ ستحلق مجدداً

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آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2020 4:46 مساءً
الولايات المتحدة تسمح لطائرات 737 ماكس من بوينغ بالطيران مجددا
سمحت الولايات المتحدة، اليوم، لطائرات “737 ماكس” من صنع شركة “بوينغ” بالطيران مجددا بعد منعها اثر حادثين تسببا بمقتل 346 شخصا في غضون 5 أشهر.
إلا أن هذه الطائرة التي كانت محرك مبيعات “بوينغ” قبل هذه المشكلة، لن تستأنف رحلاتها فورا. فقد قررت هيئات الطيران المدني في دول أخرى إصدار ترخيصات خاصة بها أيضا.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الأميركية الناظمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة، في بيانها اليوم، أن عليها الموافقة بعد على التدريب الضروري للطيارين قبل أي رحلة لهذه الطائرات في الأجواء الأميركية. إلا ان شركة “اميريكن ايرلاينز” قررت تسيير رحلة نهاية كانون الاول.
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