كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "ديباجي" يكشف السجل الأسود لتحالف الإخوان مع نظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، التاريخ الأسود لتحالف جماعة الإخوان الإرهابية ‏الموالية والمدعومة من قطر وتركيا، مع نظام الملالي الإيراني المُعادي للعرب.‏

وكتب "ديباجي" تغريدة عبر حسابه بتويتر": "تحالف الإخوان مع نظام ‏الملالي قديم منذ زمن وانطلاق الثورة الإيرانية الشيطانية".‏

وأضاف: "‏لكنهم بالأمس كانوا يُخفونه، أما اليوم فهم يعلنونه بل ويتفاخرون به".‏‎ ‎