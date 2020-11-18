تراجع إصابات كورونا بجهة بني ملال خنيفرة ورقم قياسي في حالات الشفاء..311 شخصا ينتصرون على كورونا!

أكدت التحاليل المخبرية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 77 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى13014 حالة مؤكدة .
وأوضحت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، و17 إصابات في خريبكة و 24 بالفقيه بن صالح و11 الحالة بأزيلال.
وشهدت جهة بني ملال خنيفرة، لليوم الثالث على التوالي، انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل رقم قياسي في عدد حالات الشفاء بالجهة بلغ311 حالة .
وتجاوز إجمالي حالات الشفاء في جهة بني ملال – خنيفرة 8000 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج 1377 حالة.
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