بعد إعلانها مغادرة برنامج “لالة لعروسة”، ينتظر أن تخوض الفنانة صفاء حبيركو تجربة تقديم جديدة، من خلال شاشة “إم بي سي 5”.
وتستعد حبيركو، لخوض تجربة تقديم جديدة، بعد “لالة لعروسة” الذي جربت من خلاله التقديم لأول مرة، واستمرت تجربتها ل3 مواسم.
وأعلنت حبيركو أخيرا، مغادرته سفينة لالة لعروسة للاهتمام بطفليها التوأم، ليتضح فيما بعد أنها تحضر لتجربة تقديم برنامج على “إم بي سي5” .
ورغم أن “إم بي سي 5” لازالت تلجأ للفنانين المغاربة لتقديم برامجها طمعا في كسب نسب مشاهدة عالية، إلا أن تلك البرامج لا زالت متأخرة مقارنة مع برامج القنوات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانها مغادرة سفينة “لالة لعروسة”.. حبيركو تستعد لخوض تجربة جديدة على قناة عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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