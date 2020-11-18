2020-11-18 | 16:25
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استكملت مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس العراق، اليوم الاربعاء، في بغداد والمحافظات.
اما الزوراء فحقق فوزاً صعباً على الجنائن المعلقة بهدف نظيف حمل توقيع نجم شوان في الدقيقة 69 في المباراة التي تعرض فيها حارس النوارس علي ياسين لحالة طرد في الدقيقة 76 بعد التصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء.
وفي مباراة مثيرة، تغلب امانة بغداد على الديوانية بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل السلبي من دون اهداف.
ونجح أربيل في اقصاء نفط ميسان بركلات التريجح ايضاً بنتيجة 3-1 ليتعرض حارس نفط ميسان، نور صبري لاول خسارة بركلات الترجيح في تأريخه بعدما دخل في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.
وشهدت المباراة ايضاً لفتة انسانية من لاعبي نادي نفط الميسان، حيث رفع الفريق صورة تضامنية مع نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة محمد مزهر بعد تعرضه للتنمر من قبل بعض الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ملعب التاجي، حقق نفط البصرة فوزاً عريضاً بتغلبه على شهربان بسداسية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد من كأس العراق.. طرد حارس النوارس وحدث تأريخي لنور صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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