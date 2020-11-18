أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة، يوم أمس الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، شهده العالم حتى الآن.
وبلغ الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، 10733حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري، وفقا لإحصاء "رويترز".
جدير بالذكر، أن الحكومات اضطرت إلى فرض قيود جديدة، تشمل حظر تجول محلي، وإغلاق المتاجر غير الأساسية، وتقييد الحركة، متعرضة بذلك إلى موجة جديدة من فقدان الوظائف، وخروج الشركات من السوق.
جدير بالذكر، أن الحكومات اضطرت إلى فرض قيود جديدة، تشمل حظر تجول محلي، وإغلاق المتاجر غير الأساسية، وتقييد الحركة، متعرضة بذلك إلى موجة جديدة من فقدان الوظائف، وخروج الشركات من السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.