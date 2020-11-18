العالم يسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

وبلغ الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، 10733حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري، وفقا لإحصاء "رويترز".

جدير بالذكر، أن الحكومات اضطرت إلى فرض قيود جديدة، تشمل حظر تجول محلي، وإغلاق المتاجر غير الأساسية، وتقييد الحركة، متعرضة بذلك إلى موجة جديدة من فقدان الوظائف، وخروج الشركات من السوق.

