تويتر وفيسبوك.. أخبار سيئة لترامب عند مغادرة منصبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع العديد من قادة العالم عادة بقدر أكبر من الحرية على منصات التواصل الاجتماعي لأن منشوراتهم تعتبر خطابا سياسيا يحظى بالاهتمام العام.

وربما يكون أبرز هؤلاء القادة، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد أن خاض معارك شرسة خلال الأشهر الماضية، مع "فيسبوك" و"تويتر"، بشأن محتوى أثار الجدل في أحيان كثيرة.



لكن بعد تفوق الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على منافسه الجمهوري، ماذا سيحدث مع حسابات ترامب على عملاقي التواصل الاجتماعي عندما يغادر البيت الأبيض.

هذا التساؤل الذي يفرض نفسه رد عليه مؤسسا "تويتر" و"فيسبوك" جاك دورسي، ومارك زوكربيرج خلال جلسة استماع، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال دورسي، إن الشركة لن تقدم استثناءات سياسية لترامب بعد مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة عمل ترامب كقائد عالمي، سمح له "تويتر" بنشر محتوى ينتهك قواعده، على الرغم من أنه بدأ في إضافة وسم (علامات تحذير) إلى بعض التغريدات منذ مايو/أيار الماضي للإشارة إلى أن المحتوى محل خلاف أو يشجع العنف.

وأضاف دورسي: "إذا لم يعد الحساب بشكل مفاجئ مملوكا لقائد عالمي بعد الآن، فإن هذه السياسة بالذات تختفي".

وخلافا لذلك، قال زوكربيرج، في جلسة الاستماع، إن "فيسبوك" لن تغير الطريقة التي تضبط بها منشورات ترامب عندما يترك منصبه.

ومنذ يوم الانتخابات، أضاف "فيسبوك" وسما إلى عدد قليل من مشاركات ترامب ووجه المستخدمين إلى معلومات دقيقة حول نتائج الانتخابات، لكنه عادة ما يتبنى نهج عدم التدخل.

وقال متحدث باسم الشركة إن فيسبوك لا يتحقق مما ينشره قادة عماء العالم، لكن يمكنه التحقق من ترامب بعد انتهاء فترة رئاسته.

ويلتزم معظم مستخدمي "تويتر" بقائمة من القواعد، تشمل تلك التي تحظر التهديدات والمضايقات وانتحال الهوية وانتهاكات حقوق النشر. وإذا انتهك شخص ما القواعد، فغالبًا ما يُطلب منه حذف التغريدة المسيئة أو يحظر حسابه بشكل مؤقت.

وعن هذا، قال متحدث باسم "تويتر": "تتمثل إحدى الوظائف الحاسمة لخدمتنا في توفير مكان يمكن للناس فيه الرد بشكل صريح وعلني على قادتهم ومحاسبتهم".

وأضاف: "مع وضع هذا في الاعتبار، ثمة حالات معينة قد يكون من مصلحة الجمهور فيها الوصول إلى تغريدات معينة، حتى لو كانت تنتهك قواعدنا بطريقة أخرى".

ويشن ترامب حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.

والجمعة الماضي، أكد بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.

والأحد، أقر الرئيس المنتهية ولايته ترامب، للمرة الأولى بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".