وزير خارجية البحرين في إسرائيل.. تبادل سفارات ومباحثات "مثمرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اللقاءات التي عقدتها، اليوم الأربعاء، في إسرائيل بـ"المشجعة والمثمرة".

وصف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اللقاءات التي عقدها، اليوم الأربعاء، في إسرائيل بـ"المشجعة والمثمرة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإسرائيلي جابي أشكنازي، والأمريكي مايك بومبيو، في أول زيارة لوزير الخارجية البحريني إلى إسرائيل.

كما اتفق الجانبان على تبادل إقامة السفارات بين البلدين، وهو ما وصفه بومبيو بـ"الخطوة التاريخية".



وقال الزياني: "متفائلون بمستقبل العلاقات بين البحرين وإسرائيل وإمكانيات التعاون بين الشعبين"، مضيفا أن التعاون "يمهد لتحقيق السلام في المنطقة".



كما أعرب عن قناعة بلاده بإمكانية بناء السلام والتسامح والتعاون بين جميع أبناء الأديان الإبراهيمية.



وأعلن الوزير أنه سيتم قريبا تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين إسرائيل والبحرين إضافة إلى 5 رحلات شحن.



وقال: "بدءا من الأول من ديسمبر/كانون الأول (المقبل) سيبدأ نظام التأشيرات الالكتروني للمواطنين الإسرائيليين والبحرينييين، وقريبا سيتم الفتح المتبادل للسفارات".



وعبر عن ثقته من أن ما تقدم سيفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها.



وتابع الوزير البحريني: "يجب حل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وأدعو الطرفين للعودة الى طاولة المفاوضات لتطبيق حل الدولتين".



من جانبه، أعرب بومبيو عن أمله بتوقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع إسرائيل.



وقال إن الإدارة الأمريكية ساعدت، بغضون شهرين، في توقيع 3 اتفاقات سلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان.



وأضاف: "نأمل المزيد من الاتفاقات قريبا"، مؤكدا أن الاتفاقيات "مهمة جدا للعالم أجمع، وتفتح فرض رائعة للاقتصاد والتعاون التجاري والتنمية".



ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن" اتفاقيات السلام ترسل رسالة إلى إيران بأن تأثيرها في المنطقة يتلاشى وأنها معزولة تماما في هذه المنطقة حتى تغير طريقة عملها".



وأضاف "كما أن الاتفاقيات تعزز الحرية الدينية فالمسلمون سيكونون قادرون على الصلاة بالمسجد الأقصى يفضل مسارات الطيران من ابو ظبي والمنامة".



وتابع بومبيو" الاتفاقيات تشكل مسارا للسلام في منطقة الشرق الأوسط ".



أما نتنياهو، فاعتبر أن هذه أول زيارة بالتاريخ لوفد وزاري بحريني إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الزيارة "تمثل خطوة مهمة إضافية أخرى في الطريق إلى السلام بين بلدينا والسلام في المنطقة".



وقال إن "السلام بين إسرائيل والبحرين مبني على أسس قوية من التقدير المتبادل والمصالح المشتركة".



وتابع نتنياهو: "الإسرائيليون يسافرون إلى البحرين والبحرينيون يسافرون إلى إسرائيل".

