"مايس".. ثاني إرهابي بـ"صفقة" مالي في قبضة الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى الجيش الجزائري القبض على أحد الإرهابيين المفرج عنهم في صفقة تبادل بين حكومة مالي والتنظيم الإرهابي "نصرة الإسلام والمسلمين".

وهذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها السلطات الجزائرية من توقيف أحد الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل بمالي، بعد إلقاء القبض على إرهابي آخر نهاية الشهر الماضي، بمحافظة تلمسان، غربي البلاد.



وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، عن توقيف إرهابي خطر، الإثنين، بمحافظة تمنراست، على الحدود مع دولة مالي يدعى "مايس".

وكشفت عن هوية الإرهابي المسمى "الحسين ولد عمار ولد مغنية"، المدعو "مايس"، (32 سنة)، من دون أن تعلن عن جنسيته الأصلية إن كان جزائرياً أو من الدول الواقعة بمنطقة الساحل، بالنظر إلى التشابه في الألقاب في بعض المناطق الجنوبية الجزائرية والدول المحيطة بها جنوباً.



وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن إلقاء القبض "على هذا المجرم جاء بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته المشبوهة فور دخوله الحدود الوطنية، ويعتبر من بين المستفيدين من الصفقة التي أسفرت، بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية، عن إطلاق السلطات المالية لسراح أكثر من 200 إرهابي أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الجزائر، اعتقالها إرهابياً بمحافظة تلمسان (غرب) بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه ضمن صفقة بين الحكومة المالية مع تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابي.



ويتعلق الأمر بالإرهابي "مصطفى درار" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمالي، كما نشرت صوراً له.

