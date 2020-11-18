ولي عهد أبوظبي وعاهلا البحرين والأردن يبحثون الجهود لمواجهة أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني الجهود المشتركة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية. جاء ذلك خلال القمة الثلاثية التي جمعت القادة في العاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء. وتناقش القمة أيضا عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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