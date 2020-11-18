الولايات المتحدة تسمح لطائرات بوينج "737 ماكس" بالطيران مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على السماح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس للتحليق مرة أخرى.



ويأتي القرار بعد 20 شهرا على توقف الطائرة عن التحليق إثر حادثين مأساويين.

وجاء قرار إعادة الطائرة للتحليق شريطة تزويدها ببرامج توجيه جديدة.

وقالت الهيئة إنه بالإضافة لذلك، سوف يتعين على بوينج مراجعة الإجراءات الخاصة بطاقم العمل واستكمال عدد من الاختبارات قبل القيام "برحلة جوية للاستعداد للتشغيل الفعلي".

وكان قد تم تعليق طيران الطائرة بوينج 737 ماكس في مارس/ آذار 2019، عقب وقوع حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وكان سبب الحادثين وجود عيوب في نظام التحكم في الطيران.

وعقب الحادث الثاني، خضعت طائرة "737 ماكس" الأكثر مبيعا لبوينج إلى عملية فحص مطولة من قبل هيئات الطيران من أجل السماح لها بالتحليق مجددا.

وكانت الصين أول دولة تحظر الطائرة بعد الحوادث المميتة.

وكلفت الأزمة المرتبطة بطائرات 737 ماكس، التي كانت في وقت من الأوقات الأكثر مبيعا، شركة صناعة الطائرات الأمريكية أكثر من 19 مليار دولار، إذ قلصت الإنتاج وأعاقت سلاسل التوريد، مع استمرار التحقيقات الجنائية وكذلك تحقيقات الكونجرس في القضية.

وفي النصف الأول من 2020، خسرت شركة بوينج 3.004 مليار دولار، ما يعني أن الخسائر التي تكبدتها زادت بـ 278% مقارنة مع خسائر الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف إنتاج طائرتها من طراز 737 ماكس.