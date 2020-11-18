شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بحريني في إسرائيل.. تعزيز التعاون وتحقيق المصالح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني مباحثات في إسرائيل اليوم (الأربعاء). وقال الزياني من تل أبيب: «إن المنطقة شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وحان الوقت لانتهاج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع». ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الزياني قوله: «الزيارة بداية إستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصالح، وتعد خطوة شجاعة اتخذتها البحرين بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار». وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان المبادئ الذي وقع في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ويشارك في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير خارجيته جابي أشكنازي.