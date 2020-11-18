شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف مليشيات إيرانية في سورية والان مع التفاصيل
وأفاد المرصد بأن من بين القتلى 3 ضباط سوريين، مؤكداً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما أدى القصف لخسائر مادية كبيرة.
وذكرت وسائل إعلامية أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا سريا يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق، فيما اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تصريح لقناة «الحرة» فيلق القدس بالحرس الإيراني بإقامة بنية تحتية تخريبية في سورية، مؤكداً أن الغارات استهدفت أهدافا نوعية. وهدد أدرعي نظام الأسد بدفع الثمن قائلاً: «النظام السوري سيدفع الثمن إذا ما سمح بتموضع عسكري إيراني على أراضيه». وأضاف: «هذه ليست الضربة الأولى ضد مواقع إيرانية في سورية. نحن مصممون على مواصلة العمل للحد من التموضع الإيراني على حدودنا».
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تستهدف مليشيات إيرانية في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.