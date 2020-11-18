10 قتلى بينهم 5 إيرانيين في قصف إسرائيلي

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وأوضح المرصد أن القصف استهدف مركزا للدفاع الجوي التابع للنظام السوري ومواقع ونقاط ومستودعات ذخائر وأسلحة للميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني في منطقة مطار دمشق الدولي ومحيطه ومنطقة السيدة زينب والكسوة ومواقع أخرى جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق عند الحدود الإدارية مع القنيطرة.وأشار إلى أن من بين القتلى ثلاثة سوريين، وهم من ضباط وعناصر الدفاع الجوي، وخمسة يرجح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس، واثنين لا يعلم ما إذا كانا من الجنسية اللبنانية أو العراقية.
ولفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة جراء القصف الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة.
وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس داخل سوريا من منطقة الجولان وحتى دمشق بعد كشف وإبطال مفعول حقل عبوات ناسفة زرعتها خلية تخريبية مكونة من سوريين يقيمون في القرى المجاورة للحدود الإسرائيلية ويعملون بتوجيه إيراني، وذلك على حدود الجولان داخل أراض تابعة لإسرائيل.
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