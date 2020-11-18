شكرا لقرائتكم خبر حصيلة قياسية جديدة لكورونا في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 480 حالة وفاة، و13421 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله الجمهورية الإيرانية منذ ظهور فيروس كورونا بها، وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 800 ألف.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 42 ألفا و941 حالة.

وأشارت إلى أن 5712 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 576 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنه سيتم بدءا من السبت المقبل فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.