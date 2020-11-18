شكرا لقرائتكم خبر عن التجربة السريرية تكشف ارتفاع فعالية لقاح «فايزر» و«بايونتيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95 % للوقاية من كوفيد-19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي أظهرت فاعلية تزيد على 90 %.

وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحاً وهمياً بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي. وستطلب فايزر ترخيصا لتسويق اللقاح في غضون أيام قليلة ومن الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير.

كانت هذه تفاصيل خبر التجربة السريرية تكشف ارتفاع فعالية لقاح «فايزر» و«بايونتيك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.